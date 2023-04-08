Maraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş’ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16.36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.