İsrailli yetkililer: Ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan’a saldırmayacağız

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İsrail Kamu Yayın Kurumu’na (KAN) konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkililer, Lübnan’dan gelen roket saldırısının arkasında Hizbullah’ın olmadığına yönelik istihbarat bilgisi bulunduğu için Hizbullah’a yönelik bir yanıt verilmediğini kaydetti.

Yetkililer, İsrail’e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan’a saldırılmayacağını belirtti.

Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin, “İsrail’deki güvenlik teşkilatı, özellikle Yahudilerin Fısıh bayramı sırasında, tüm cephelerde gerilimi daha fazla tırmandırmamaya kararlıdır” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.