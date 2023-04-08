Politika

ABD nükleer denizaltısını Ortadoğu'ya gönderdi

ABD nükleer enerjiyle çalışan ve güdümlü füze fırlatabilen USS Florida adlı denizaltısını Ortadoğu'ya gönderdi.
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ABD 5 filo Donanma Ortadoğu

HABER MERKEZİ

ABD Donanması'ndan bugün yapılan açıklamaya göre nükleer enerjiyle çalışan ve güdümlü füze atma kabiliyetine sahip USS Florida adlı denizaltı ABD'nin Bahreyn'deki 5'inci Filosu'nu desteklemek üzere Ortadoğu'da faaliyete başladı.

5'inci Filo'nun Sözcüsü Timothy Hawkins yaptığı açıklamada, USS Florida'nın perşembe günü bölgeye girdiğini ve Süveyş Kanalı'nı geçmeye başladığını söyledi.

Hawkins, “USS Florida 154 adede kadar Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip ve bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını sağlamaya yardımcı olmak için ABD 5'inci Filosuna konuşlandırıldı” ifadelerini kullandı. 

 

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