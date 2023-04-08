Politika

YSK açıkladı: 2 milyonu aşkın depremzede adresini taşıdı

YSK kayıtlarına göre, deprem sonrası bölgeden göç eden 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu kente taşıdı.
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türkiye YSK Maraş depremi Deprem Seçmen kaydı

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı 11 ildeki yüz binlerce insan, deprem bölgesindeki yakın illere ya da Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere göç etti.

Depremzedelerin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanmaları için göç ettikleri kentlerde kayıtlarını da değiştirmeleri gerekiyordu.

Milliyet’in haberine göre, oy verme yeri değişikliklerinin 2 Nisan Pazar günü itibarıyla sona ermesiyle birlikte, deprem nedeniyle göç etmek durumunda kalan seçmenlerin kaçının bulundukları illerde oy kullanabileceği netleşti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına göre, deprem sonrası bölgeden göç eden 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu ile taşıdı. Bu durumda, seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak.

 

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