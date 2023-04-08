Politika

Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan seçim mutabakatı: Partiler kaç ilde seçime girecek?

Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki EHP, EMEP, HDP, SMF ve TÖP 81 ilde Yeşil Sol Parti listesinden seçimlere katılacak. TİP ise seçimlere 49 il ve 52 seçim çevresinde kendi logosuyla girecek.
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Foto: K24
Foto: K24
türkiye Yeşil Sol Parti Emek ve Özgürlük İttifakı HDP TİP

ANKARA (K24)

Emek ve Özgürlük İttifakı, seçime yönelik tutum ve politik mutabakat metnini, Ankara’da bulunan Mülkiyeler Birliği’nde basın toplantısıyla açıkladı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Eş Sözcüsü İbrahim Akın, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan (SMF) Erdal Ataş, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca ve Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz katıldı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçime yönelik tutum ve politik mutabakat metnini Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın açıkladı.

Akın, ittifakta yer alan EHP, EMEP, HDP, SMF ve TÖP’ün seçimlere 81 ilde Yeşil Sol Parti listesinden ortak gireceğini vurgulayarak, TİP’in ise seçimlere 49 il ve 52 seçim çevresinde kendi logosuyla gireceğini, diğer tüm il ve seçim bölgelerinde Yeşil Sol Parti’yi destekleyeceğini aktardı.

Toplantıda konuşan Erkan Baş ise, “Kamuoyunda çokça tartışıldığı için bir cümle ile geçeceğim. 87 seçim bölgesi var Türkiye’de” diyerek, şunları kaydetti:

“TİP bu seçim bölgelerinin 52 tanesinde seçimlere katılacak. Özellikle vurgulamak istediğim bir şey var: Çok ayrıntılı çalışmalar neticesinde sadece 7 seçim çevresinde, daha önceki seçimlerde HDP’nin milletvekili seçildiği bölgelerde TİP seçimlere girecek. Bu şöyle de yorumlanabilir: Aslında 87 seçim çevresinin 80’inde tam mutabakat sağlanmış durumda. Bu son derece önemli bir gelişmedir. İnanıyoruz, görüyoruz, sokaktaki yansımasını hissediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı bu seçimlerin en büyük sürprizlerinden bir tanesini gerçekleştirecektir.”

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