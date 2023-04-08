Yunanistan Türkiye’nin tepki gösterdiği Lavrion kampını kapatıyor

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Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin bugünkü haberinde, Göç ve Sığınma Bakanlığı'nın, Attika Bölgesi'nde yer alan Lavreotiki Belediyesi'ne bağlı Lavrion'daki kampı yapıların kötü durumda olması nedeniyle kapatacağı bildirildi.

Lavreotiki Belediyesi'nden yetkililer, aralıkta bakanlıkla iletişime geçerek, kamptaki bakımsız binaların orta şiddetli bir depreme bile dayanamayacağına dikkat çekmişti.

Yunan devletiyse kampın yapım ve onarım çalışmalarına sağladığı fonu 2016-2017 döneminde durdurmuştu. Haberde, o dönemden beri kampın çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle çalıştığına ve devletin, kampın yönetimine müdahale etmediğine de dikkat çekildi.

Kampta kalan yaklaşık 150 kişiden 100'ünün Attika Bölgesi'ndeki farklı göçmen kamplarına gönderildiği belirtildi. Halihazırda kampta 50'den az göçmenin yaşadığı, bu kişilerin de kısa süre içinde transfer edileceği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye, başkent Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki bu kampın, PKK ve DHKP-C gibi örgütler tarafından militan yetiştirmek için kullanıldığını savunmuş, Yunanistan'ı da bunu engellememekle suçlamıştı. Atina yönetimiyse iddiaları defalarca yalanlamıştı.

Kathimerini, haberinde buna da atıfta bulunarak, Türkiye'nin kampın kapatılmasını birçok kez talep ettiğini hatırlatıp, bakanlığın verdiği kararın Ankara yönetimini de memnun edeceğini yazdı.