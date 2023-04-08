Politika

Blinken: Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes imkanı görmüyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes imkanı görmediklerini belirtti.
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken (Foto: AFP)
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken (Foto: AFP)
ABD Antony Blinken Rusya Ukrayna Ateşkes

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa ilgili Funke medya grubuna değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın henüz yapıcı müzakerelere yanaşmadığını ifade eden Blinken, Kiev ve Moskova yönetimlerinin müzakere masasına gelme ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi.

Blinken, “Bazıları için ateşkes fikri cazip gelebilir ve bunu anlıyorum, ancak Rusya'nın Ukrayna'nın geniş topraklarını ele geçirmesinin fiilen meşrulaştırılması anlamına gelirse, bu adil ve kalıcı bir barış olmayacaktır” dedi.

Blinken ayrıca, Moskova'nın ateşkesi askeri birliklerini yeniden bir araya getirmek ve bir süre sonra saldırı eylemleri başlatmak için kullanabileceği konusundaki endişelerini de dile getirdi.

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