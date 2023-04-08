Neçirvan Barzani: Şu an Irak’ta tüm sorunların konuşulmasının zemini var

BAĞDAT (K24)

Bedir Örgütü’nün kuruluş yıldönümü dolayısıyla Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen törende konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, şu mesajları verdi:

“Yarın 9 Nisan, yani Irak’taki diktatörlük rejiminin üzerinden 20 yıl geçmiş olacak. Şimdi, birlik olarak elde ettiğimiz bu başarıyı hatırlamanın zamanı. Irak muhalefetinin Londra ve Selahaddin’deki iki kongresini hatırlayalım, orada demokratik ve federal Irak’ın programı belirlenmişti. Geçtiğimiz 20 yılda seçimler siyasal yaşamın bir parçası haline geldi. Bu da önemli bir gelişmedir. Her ülkede özgür seçimler demokrasinin ruhudur. Bileşenlerin temsiliyeti parlamento sağlanmış durumda ve Irak artık komşuları için bir tehdit değildir. Irak, demokratik ve federal bir anayasaya sahiptir. bütün bunlar Irak’ta yönetim sisteminin değişimi açısından temel noktalardır. Şüphesiz bu 20 yılda, düzeltilmesi gereken birçok hata da yapıldı. Yine bunun için seçimlere katılım oranında ki düşüş sorunu çözülmelidir.”

Irak’taki tüm bileşenler adına bu tecrübeden ders alınması gerektiğini belirten Neçirvan Barzani, “Eğer Şii, Sünni, Kürt, Hristiyan ve diğer bileşenler kendini içinde başarılı görürse Irak başarılı olacaktır. Irak çokkültürlülükle başarabilir. 102 yıllık geçmiş bize açık bir şekilde birlikte katılım göstermemiz gerektiğini söylüyor” dedi.

“Sayın Muhammed Şiya Sudani’nin, hükümet programını ciddi bir şekilde uyguladığını görmekten mutluyum. Bu da tüm tarafların desteği sayesindedir” diyen Neçirvan Barzani, “Bizler Kürdistan Bölgesi’nde Sayın Başbakan’ın bu istikametteki yolculuğuna destek vermeye devam edeceğiz. Kürdistan Bölgesi petrolü ihracatıyla ilgili anlaşma, geniş çapta büyük bir adımdır. Buradan Irak Başbakanı Sudani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile iki tarafın heyetlerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani konuşmasında devamla şunları kaydetti:

“Tüm taraflar için doğru yol, Irak’ın iç yoludur. Çözüm Irak’ın egemenliği ve gelişmesidir. Bu da halkın yönetime güvenini arttırır. Eğer Irak odaklı bir çözümü hedeflersek, emin olun şimdi ve gelecekte istikrar ve başarı elde ederiz.

Bundan 10 yıl önce Başkan Barzani, iyi niyet göstergesi olarak Iraklı taraflara stratejik bir vizyon sundu. Birlikte oturup büyük olay ve felaketleri önlemek için anayasaya dönüşü talep etti. Maalesef bu yapılmadı. Irak ve bölgede büyük olay ve felaketler yaşandı. Bugün Irak’ta daha iyimser bir durum var. Şu an tüm sorunların konuşulabileceği bir zemin olduğu inancındayız. Bu yüzden saf, vizyoner ve ulusal çözümü esas alan bir niyetle başlamalıyız.”