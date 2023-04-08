Parti ve ittifakların pusuladaki yerleri belli oldu

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ittifak içindeki partilerin sıralarının nasıl olacağı Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Cumhur İttifakı'nın sıralaması şöyle oldu:

1) Büyük Birlik Partisi

2) AK Parti

3) Yeniden Refah Partisi

4) Milliyetçi Hareket Partisi

Millet İttifakı'nın sıralaması şöyle oldu:

1) Gelecek Partisi

2) Demokrat Parti

3) Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)

4) Cumhuriyet Halk Partisi

5) İYİ Parti

6) Saadet Partisi

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın sıralaması şöyle oldu:

1) Yeşil Sol Partisi

2) Türkiye İşçi Partisi

Ata İttifakı'nın sıralaması şöyle oldu:

1) Adalet Partisi

2) Zafer Partisi

PARTİ VE İTTİFAKLARIN PUSULADAKİ YERLERİ

YSK'de yapılan kura çekiminin ardından partilerin oy pusulasında kaçıncı sırada yer alacakları belli oldu.

Parti temsilcilerinin çektiği kuralara göre partilerle ittifakların pusuladaki sırası şöyle oldu:

1) Yeni Türkiye Partisi

2) Türkiye Değişim Partisi

3) Millet Partisi

4) Hak ve Özgürlükler Partisi

5) Sosyalist Güç Birliği İttifakı

6) Genç Parti

7) Memleket Partisi

8) Cumhur İttifakı

9) Emek ve Özgürlük İttifakı

10) Büyük Türkiye Partisi

11) Adalet Birlik Partisi

12) Anavatan Partisi

13) Yenilik Partisi

14) Halkın Kurtuluş Partisi

15) Milli Yol Partisi

17) Güç Birliği Partisi

18) Millet İttifakı

19) Ata İttifakı

20) Bağımsız Türkiye Partisi