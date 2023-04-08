Parti ve ittifakların pusuladaki yerleri belli oldu
HABER MERKEZİ
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ittifak içindeki partilerin sıralarının nasıl olacağı Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura çekimi ile belli oldu.
Cumhur İttifakı'nın sıralaması şöyle oldu:
1) Büyük Birlik Partisi
2) AK Parti
3) Yeniden Refah Partisi
4) Milliyetçi Hareket Partisi
Millet İttifakı'nın sıralaması şöyle oldu:
1) Gelecek Partisi
2) Demokrat Parti
3) Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)
4) Cumhuriyet Halk Partisi
5) İYİ Parti
6) Saadet Partisi
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın sıralaması şöyle oldu:
1) Yeşil Sol Partisi
2) Türkiye İşçi Partisi
Ata İttifakı'nın sıralaması şöyle oldu:
1) Adalet Partisi
2) Zafer Partisi
PARTİ VE İTTİFAKLARIN PUSULADAKİ YERLERİ
YSK'de yapılan kura çekiminin ardından partilerin oy pusulasında kaçıncı sırada yer alacakları belli oldu.
Parti temsilcilerinin çektiği kuralara göre partilerle ittifakların pusuladaki sırası şöyle oldu:
1) Yeni Türkiye Partisi
2) Türkiye Değişim Partisi
3) Millet Partisi
4) Hak ve Özgürlükler Partisi
5) Sosyalist Güç Birliği İttifakı
6) Genç Parti
7) Memleket Partisi
8) Cumhur İttifakı
9) Emek ve Özgürlük İttifakı
10) Büyük Türkiye Partisi
11) Adalet Birlik Partisi
12) Anavatan Partisi
13) Yenilik Partisi
14) Halkın Kurtuluş Partisi
15) Milli Yol Partisi
17) Güç Birliği Partisi
18) Millet İttifakı
19) Ata İttifakı
20) Bağımsız Türkiye Partisi