Irak: Türkiye resmi olarak özür dilemeli

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Irak Cumhurbaşkanlığı, dün Süleymaniye Havalimanı’nda meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri operasyonları sürüyor; bunların sonuncusu Süleymaniye'deki sivil havalimanının bombalanmasıydı. Irak ve egemenliğine yönelik bu açık saldırıları kınıyoruz. Türkiye'nin Irak topraklarında muhalif güçler olduğu gerekçesiyle sivilleri terörize etme yaklaşımının hiçbir yasal gerekçesi bulunmadığını teyit ediyoruz."

Açıklamanın devamında, "Bu bağlamda, Türkiye hükümetini sorumluluk almaya, bu eylemler için resmi olarak özür dilemeye ve iç sorunlarını ilgili taraflarla diyalog kanalları açarak çözmeye çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu saldırıların tekrar etmesi durumunda, bunların gelecekte tekrarlanmasını önlemek için sert bir duruş sergilenecektir" uyarısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Dün (7 Nisan) Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana gelmiş, patlama nedeniyle havalimanı çevresinde yangın çıkmıştı. Daha sonra olayın drone saldırısı olduğu açıklandı.

Bazı kaynaklara göre saldırı, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi hedef aldı.