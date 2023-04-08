Politika

Neçirvan Barzani, Bağdat’ta Halbusi ve Iraklı liderlerle bir araya geldi

Bağdat'ta bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Irak eski Başbakanı Nuri Maliki ile bir araya geldi.
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Irak Neçirvan Barzani Muhammed Halbusi Faik Zeydan Nuri Maliki

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Görüşmede, mali durumun düzelmesi ve projelerin devam etmesi için 2023 yılı Irak bütçesinin Irak Parlamentosu’nda kabul edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Neçirvan Barzani ve Halbusi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasındaki anlaşmayı ele alarak, anlaşmanın uygulanmasının önemine değindi.

İki lider, anlaşmanın uygulanmasındaki gecikmenin Irak'ın tüm gelirini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki durum da ele alındı.

Öte yandan Neçirvan Barzani, Irak eski Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile bir araya geldi.

Görüşmede, Erbil-Bağdat ilişkilerinin yanı sıra siyasi gelişmeler masaya yatırıldı.

Neçirvan Barzani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

 

 

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