Politika

DSG: Dünkü saldırıda Mazlum Abdi Süleymaniye’deydi

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin dün Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na gerçekleştirilen SİHA saldırısı esnasında Süleymaniye’de olduğunu doğruladı.
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kürdistan DSG mazlum kobani saldırı

HABER MERKEZİ

DSG Medya Merkezi Sorumlusu Ferhad Şami yaptığı açıklamada, dün Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na yönelik SİHA saldırısı esnasında DSG Genel Komutanı Mazlum Kobani’nin(Abdi) Süleymaniye'de olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şami, şunları söyledi:

“DSG Medya Merkezi üst düzey güvenlik sorumluluğu çerçevesinde Başkomutanımız Mazlum Abdi'nin bulunduğu Süleymaniye Havalimanına yönelik Türk saldırısına ilişkin bilgilerin yayınlanmasını, kendisi Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerine zarar görmeden ulaşana kadar bilinçli olarak kısıtladık. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Saldırıya ilişkin detaylı bilgileri daha sonra vereceğiz.”

Dün DSG Medya Merkezinden yapılan açıklamada, saldırı esnasında Mazlum Kobani'nin Süleymaniye'de olduğuna dair çıkan haberler yalanlanmıştı.

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