ABD, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Ortadoğu'ya konuşlandırdı

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5. Filo Komutanı Binbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada, denizaltının 6 Nisan'da bölgeye giriş yaptığını kaydetti.

AA'ya göre, Hawkins, Georgia Limanına bağlı USS Florida adlı güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısının 7 Nisan'da Süveyş Kanalı'ndan geçiş yaptığını bildirdi.

Denizaltının 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesi olduğunu aktaran Hawkins, konuşlandırmanın 5. Filo'ya bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını muhafaza etmesine destek olmak için yapıldığını belirtti.