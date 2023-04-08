Politika

ABD, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Ortadoğu'ya konuşlandırdı

ABD, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Ortadoğu'ya konuşlandırdığını duyurdu.
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ortadoğu ABD Nükleer füze Ortadoğu

HABER MERKEZİ

5. Filo Komutanı Binbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada, denizaltının 6 Nisan'da bölgeye giriş yaptığını kaydetti.

AA'ya göre, Hawkins, Georgia Limanına bağlı USS Florida adlı güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısının 7 Nisan'da Süveyş Kanalı'ndan geçiş yaptığını bildirdi.

Denizaltının 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesi olduğunu aktaran Hawkins, konuşlandırmanın 5. Filo'ya bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını muhafaza etmesine destek olmak için yapıldığını belirtti.

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