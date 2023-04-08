Başkan Barzani’den Paskalya mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan, Irak ve dünya Hristiyanlarının Paskalya Bayramını kutladı.

Başkan Mesud Barzani, Paskalya Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

“Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Hristiyanların Paskalya Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diyen Başkan Barzani, birlik mesajı verdi

“Bu bayramın bölgemizdeki tüm halklar ve tüm dinlere mensup kişiler arasındaki kardeşliği ve birliği pekiştirmesini temenni ediyorum” diyen Başkan Barzani, tüm Hristiyanlara barış ve mutluluk dileğinde bulundu.