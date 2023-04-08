Politika

Başbakan’dan Paskalya mesajında birlikte yaşam vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani, Paskalya Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Paskalya Bayramı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünya Hristiyanlarının Paskalya Bayramını kutladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Paskalya Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Farklılıklar arasında bir arada yaşama kültürünün gelişmesine vurgu yapan Başbakan, “Kürdistan'ın farklı toplulukları ve dünya halkları arasında bir arada yaşama ve birlik kültürünün gelişmesini, barış ve huzurun tesis edilmesini temenni ediyorum” dedi.

Başbakan, “Bayramınızı huzurlu, mutlu ve neşeli bir ortamda geçirmenizi dilerim” ifadelerini kullandı.

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