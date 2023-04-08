İran’da başörtüsü takmayan kadınların tespiti için sokaklara akıllı kamera yerleştirilecek

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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre, Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin vatandaşlarla herhangi bir gerilim yaşanmaması için yenilikçi bir tedbire başvurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, halka açık alanlarda ve caddelerde akıllı kameralar kullanılacağı, söz konusu kameraların başörtüsü zorunluluğuna uymayanların kimliğini tespit ederek kendilerine fiilin tekrarlanmasının hukuki sonuçları hakkında uyarı mesajı göndereceği belirtildi.

Zorunlu kıyafet kurallarına karşı çıkmanın ülkenin manevi imajını zedelediği ve güvensizlik yarattığına dikkat çekilen açıklamada vatandaşlardan polisle işbirliğini sürdürmeleri ve zarar verici adımlardan kaçınmaları istendi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kürt kadını Jina (Mahsa) Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine Doğu Kürdistan ve İran’ın bir çok kentinde 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Ülkede Jina Emini’nin ölmesini protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Toplu gösteriler sona ermesine rağmen, İran'ın bir çok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini devam ettiriyor.