Neçirvan Barzani ile Sudani’den petrol anlaşmasının uygulanmasına vurgu

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Erbil ile Bağdat hükümetleri arasında imzalanan Kürdistan Bölgesi’nin petrolünün ihracatına ilişkin anlaşmanın uygulanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin, Kürdistan Bölgesi'nin Irak Başbakanı'na ve Irak hükümetinin programının uygulanmasına verdiği desteği yinelediği bildirildi.

Sudani ise, sorunları çözmek için Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Federal Hükümeti arasındaki diyaloğu sürdürmenin önemini de vurguladı.

Görüşmede, 2023 yılı bütçesinin Irak Parlamentosu’ndan geçmesi için siyasi partilerin desteğinin öneminin altı çizildi.

Görüşmede Erbil ile Bağdat arasında her alanda işbirliğinin sürdürülmesi gerektiği yinelendi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile de bir araya geldi.

Görüşmede Bağdat ile Erbil arasında petrol ihracatının başlatılmasına ilişkin anlaşma “olumlu bir adım” olarak değerlendirildi.