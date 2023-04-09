Politika

İsrail’den Suriye'ye misilleme: Golan Tepeleri vuruldu

İsrail ordusunun, Golan Tepeleri'ne Suriye'den roket atıldığı için bazı noktaları vurduğu bildirildi.
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ortadoğu İsrail Golan Tepeleri Suriye

HABER MERKEZİ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Golan Tepeleri'ne yeniden roketlerin fırlatıldığı belirtilerek, "Misilleme olarak Suriye'yi şu an vuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre de Suriye'den Golan Tepeleri'nin güneyindeki Netur ve Avni Eitan'a 3 roket fırlatıldı.

Haberde, iki füzenin açık alana düştüğü, üçüncü füzenin ise Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Suriye'den Golan Tepeleri'ne 3 roket fırlatıldığını, roketlerden birinin Golan Tepeleri'nin güneyindeki boş araziye düştüğünü ifade etmişti.

Belirli aralıklarla egemenliğindeki topraklara Suriye'den roket atıldığını belirten İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Suriye ordusuna ait noktaları hedef alıyor.

Golan Tepeleri 1967'den bu yana İsrail’in kontrolünde bulunuyor.

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