Real Madrid evinde Villarreal'e yenildi

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, Villarrea'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Pau Torres'in kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti.

Villarreal 35. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Vinicius (Dk. 48) ile rakip ağları havalandıran Real Madrid, bu avantajını koruyamadı.

Jose Luis Morales'in 71. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Villarreal, 80. dakikada Chukwueze ile öne geçerek, zorlu Madrid deplasmanından 3 puan almayı başardı.

Ligde 5. yenilgisin alan ve 59 puanda kalan Real Madrid, bir maç eksiği olan lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.

Barcelona, 10 Nisan'da sahasında Girona'ya karşı oynayacak.

Villarreal ise 47 puanla 5’inci sıraya yükseldi.