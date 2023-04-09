Neçirvan Barzani’nden Paskalya mesajı: Tüm bileşenlerin kültürünün koruyucusu olacağız

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Hz. İsa’nın diriliş günü olan Paskalya Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Neçirvan Barzani mesajında, “Kürdistan Bölgesi, Orak ve dünyadaki tüm Hristiyan kardeşlerimizin Hz. Mesih’in (a.s.) diriliş bayramını en içten şekilde kutluyorum. Huzur, mutluluk ve başarı dolu bir bayram diliyorum” dedi.

Neçirvan Barzani mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kutlu bayramda, Kürdistan’ın önemli bir siması ve bizim gurur kaynağımız olan Kürdistan’daki dini ve milli bileşenler arasındaki birlikte yaşam ve hoşgörü kültürünün önemine vurgu yapıyoruz. Hristiyan kardeşlerimiz ve diğer tüm bileşenleri, bu kültürün, hak ve özgürlüklerinin her zaman korunacağı konusunda temin ederiz.

Diriliş Bayramınız kutlu olsun, her yılınız mutlulukla geçsin.”