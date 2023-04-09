Politika

CHP'de milletvekili aday listeleri belli olmaya başladı

CHP Parti Meclisi milletvekili aday listelerini belirlemek üzere toplandı.
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CHP
CHP
türkiye CHP aday

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekili adayları belirlenmeye başladı.

Listede Saadet, DEVA, Gelecek, Türkiye Değişim Partisi ve Demokrat Parti adayları da bulunuyor.

Kulislerde DEVA partisinin diğer üç partiden daha fazla milletvekili talebinde bulunduğu konuşuluyor.

Demokrat Parti için ise Genel Başkan Gültekin Uysal dahil üç kişilik milletvekili kontenjanının ayrıldığı ifade ediliyor.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, Erzincan birinci sıradan aday gösterileceği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor…

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