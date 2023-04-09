Politika

Ukrayna ordusu hendek kazmaya başladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına tanksavar mayın döşediğini ve tankların geçiş güzergâhı olabilecek noktalara hendek kazdığını duyurdu.
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Ukrayna (Foto: AFP)
Ukrayna (Foto: AFP)
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HABER MERKEZİ

Ukrayna ordusunda görevli Korgeneral Sergey Naev, faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Naev, “Kuzey operasyon bölgesinde durum istikrarlı ve kontrol altında. Askerlerimiz, sınırlarımızı güçlendirmek için birçok şey yapıyor. Özellikle Belarus ve Rusya sınırındaki bölgelerde bariyer sisteminin genişletilmesi devam ediyor. Tankların girebileceği alanlarda ve düşmanın topraklarımızın derinliklerine ilerleyebileceği yollar, orman şeritleri, köprüler, elektrik hatları gibi yerlerde tanksavar mayın tarlaları oluşturulmaktadır” dedi.

Bölgeye 6 binden fazla tanksavar mayını yerleştirildiğini ve onlarca mayın tarlasının da donatıldığını söyleyen Naev, “7 bin metreden fazla tanksavar siperi ve hendeği kazıldı” dedi.

RUSYA’NIN TAKTİK NÜKLEER SİLAH PLANI

Rusya, geçtiğimiz haftalarda Belarus topraklarında taktik nükleer silahların konuşlandırılmasına yönelik planını açıklamıştı.

Söz konusu plan, Batı ve Ukrayna resmi makamlarının tepkisini çekmişti. Ayrıca geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelmişti.

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