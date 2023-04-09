Politika

Irak’ın özgürleştirilmesinin üzerinden 20 yıl geçti: Sorunlar devam ediyor

Irak’ın özgürleştirilmesinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen ülkede halen birçok sorun çözülebilmiş değil.
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BAĞDAT (K24)

Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas diktatörlüğünün yıkılmasının üzerinden tam 20 yıl geçti ancak Bağdat’ta sokağın endişeleri sürüyor.

Vatandaş ile siyaset kurumu arasında güvenin tesis edilememesinin başat faktörleri olarak yönetim ve hizmetteki sorunlar gösteriliyor.

Siyasi taraflar arasında da güven sorununun olduğu ülkede her geçen gün daha büyük çatlaklar oluşuyor. Bunun sebebi olarak da koltuk mücadelesine işaret ediliyor.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Ahmed Mecid, “İlişkiler çıkar temelli kurulmuş. Bu çıkarlarda değişiklik olabilir çünkü yasalar yahut belirlenmiş bir yol temelinde güven tesis edilmemiş. Bu yüzden bileşenler arasında çıkarlar esas alınıyor. Siyasi tarafların da koltuk, para ve bakanların bölüşülmesi gibi dar çıkarlar üzerine kurulu ilişkileri var” dedi.

Irak Parlamentosu’nda temsiliyeti olan bazı Kürdistan siyasi tarafları da partilerle gruplar arasında varılan anlaşmaların uygulanmamasının, güven sorununun temel sebebi olduğu görüşünde.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Sipan Şerwani, “Iraklı yetkililer vatandaşlara sürekli huzur ve ekonomik istikrar vaadi veriyor ancak yönetime geldiklerinde verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. Bu da vatandaş ile iktidar arasında güvensizliğin oluşmasına yol açıyor” diye konuştu.

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