Yeşil Sol Parti listelerinde eş başkanların yeri belli oldu
HABER MERKEZİ
Yeşil Sol Parti, HDK, DTK, DBP ve HDP eş başkanları ve eş sözcülerinin aday gösterildiği kentler belli oldu.
Edinilen bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Van'da liste başından, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ise Urfa'dan aday gösterildi.
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar İstanbul’dan; Eş Sözcü İbrahim Akın İzmir'den, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, İstanbul’dan gösterilecek.
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Diyarbakır'da liste başında yer alıyor.
Ayrıca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz Mardin'den, Keskin Bayındır memleketi Batman'dan aday gösterildi.