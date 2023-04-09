Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti

HABER MERKEZİ

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından yürütülen bir araştırma, Lancaster ve Cornwall dükalıklarının gelirlerinin doğrudan Kraliyet Ailesi'nin cebine gittiğini ortaya çıkardı.

Lancaster ve Cornwall dükalıkları, profesyonelce işletilen emlak imparatorlukları olarak faaliyet gösteriyor.

Dükalıklari tarım arazileri, oteller, Orta Çağ kaleleri, ofisler, mağazalar ve Londra'nın lüks emlak piyasasının bazılarını yöneten geniş bir yatırım portföyüne sahip. Ancak, bu dükalıklar şirket vergisi veya sermaye kazancı vergisi ödemiyorlar.

The Guardian'ın haberine göre, Parlamento ve devlet arşivlerinde tutulan dükalık hesapları, 2. Elizabeth’in 70 yıllık saltanatı boyunca elde ettikleri gelirdeki büyük artışa ilişkin bilgi veriyor.

Buna göre, Kraliçe ve onun ilk doğan oğlu Kral Charles Cornwall Dükü sıfatıyla, dükalıların artan gelirlerinden yararlandı.

Geçen yıl iki dükalığın toplam geliri 41,8 milyon sterline ulaştı. The Guardian enflasyon ayarlaması yapıldığında, 2. Elizabeth ve Kral Charles’ın 1,2 milyar sterlinlik geliri bu iki dükalıktan geldi.

Lancaster Dükalığı'ndan elde edilen karlar, İngiltere'nin kuzeyi ve Midlands bölgesinde bulunan 18 bin 481 hektarlık arazi topraklarından oluşuyor ve gelir otomatik olarak tahtta kim oturuyorsa ona aktarılıyor. Mülkün kendisi 652 milyon sterlin değerinde.

Cornwall Dükalığı ise çoğunlukla İngiltere'nin güneybatısındaki 52 bin 450 hektarlık araziyi kapsıyor ve 1 milyardan fazla sterlinlik değere sahip. 2013 yılında kabul edilen yasayla kraliyet tahtına eşitlik getirilmesi hedeflenmiş olsa da Cornwall Dükalığı bu hedefe henüz ulaşamadı. Dükalığın karları hala sadece tahtın erkek varisi için aktarılıyor.

PRENS WILLIAM'A YILLIK 20 MİLYON STERLİN

Geçtiğimiz yıl 74 yaşındaki Charles kral olduğunda, Cornwall Dükü unvanı 40 yaşındaki oğlu Prens William'a geçti. Böylece Prens William milyarderler arasına katılarak İngiltere'nin en büyük toprak sahiplerinden biri oldu. Prens William’ın Cornwall Dükalığı’ndan yılda en az 20 milyon sterlin kazanacağı tahmin ediliyor.

Diğer taraftan, Kraliyet Ailesinin Lancaster ve Cornwall dükalıklarından gelen gelirlerine dair talebi, ülke Orta Çağ feodal düzenine ayrılmışken yayınlanan eskimiş şartnamelere dayanıyor. Ancak, İngiltere’de parlamentarizmin ortaya çıkışından bu yana, milletvekilleri düzenlemenin tartışılması ve dükalık gelirlerinin hazinede toplanması çağrısında bulundu.

İNGİLİZ HALKINA YILDA 86 MİLYON STERLİNE MAL OLUYORLAR

Kraliyet Ailesi, dükalıklardan gelen gelirlerinin "özel" olduğunu ve hükümetin bunu resmi masraflarını karşılamak için aldığı yıllık ödeme olan “souvereign grant”tan tamamen ayrı bir şekilde ele aldığını iddia ediyor. Ancak, hükümetin Kraliyet Ailesi’ne desteği vergi mükelleflerine yılda 86 milyon sterline mal oluyor.

Buckingham Sarayı, dükalıklardan gelen gelirle ilgili yorum yapmayı reddetti ve bunları "spekülatif" olarak nitelendirdi.

Saray her iki dükalıktan gelen gelirinin büyük ölçüde Kraliyet Ailesi'nin resmi görevleri, kamu çalışmaları veya hayırsever amaçlar için harcandığını belirtti.

Ancak Kraliyet Ailesi, mülklerden gelen paraların nasıl harcandığına dair detaylı bir hesap belgesi sunmadı ve bunları "özel finansal düzenlemeler" olarak tanımlandı.

Kral Charles, son yıllarda dükalık gelirlerinin yüzde 49 ila 51'inin kamu ve hayırsever faaliyetler için harcandığını rapor etti. Fakat Charles prens olduğu dönemde dükalık gelirlerinin büyük bir kısmı özel olarak harcadı.