AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu

HABER MERKEZİ

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; üç dönem kuralı 'istisnasız' uygulandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişti.

En genç milletvekili adayının ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadı.

Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.

BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Antalya 1. Sıra – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra - Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Bursa 1. Bölge 1. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Bursa 2. Bölge 1. Sıra - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Eskişehir 1. Sıra - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Antep 1. Sıra - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra - Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Osmaniye 1. Sıra - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Ordu 1. Sıra – Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Urfa 1. Sıra – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Mersin 1. Sıra - Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati

Maraş - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi

Samsun – Mehmet Muş

Trabzon - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

İstanbul 3. Bölge 1. Sıra - Numan Kurtulmuş

3 DÖNEMDEN LİSTE DIŞI KALANLAR

AK Parti'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.

EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.