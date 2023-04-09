AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu
HABER MERKEZİ
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; üç dönem kuralı 'istisnasız' uygulandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişti.
En genç milletvekili adayının ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadı.
Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Antalya 1. Sıra – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Sıra - Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Bursa 1. Bölge 1. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Eskişehir 1. Sıra - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Antep 1. Sıra - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra - Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Osmaniye 1. Sıra - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Ordu 1. Sıra – Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Urfa 1. Sıra – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Mersin 1. Sıra - Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati
Maraş - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi
Samsun – Mehmet Muş
Trabzon - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
İstanbul 3. Bölge 1. Sıra - Numan Kurtulmuş
3 DÖNEMDEN LİSTE DIŞI KALANLAR
AK Parti'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.
EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.
Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.