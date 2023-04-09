Politika

Al Monitor: Mazlum Abdi’nin yerini Ankara’ya KYB’ye bağlı Anti Terör bildirdi

Süleymaniye’de DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi’ye yönelik suikast girişiminin yankıları sürüyor.
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kürdistan Mazlum Abdi Süleymaniye Uluslararası Havalimanı

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda bulunduğu sırada insanız hava aracıyla bölgeye bir saldırı düzenlenmişti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yangın çıkmıştı.

Mazlum Abdi yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, konvoyda yanında 3 ABD askerinin de bulunduğunu ve saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Öte yandan Al Monitor’e konuşan istihbarat kaynakları, Mazlum Abdi’nin yerinin, Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı Anti Terör yetkilileri tarafından Ankara’ya iletildiğini öne sürdü.

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