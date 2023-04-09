Al Monitor: Mazlum Abdi’nin yerini Ankara’ya KYB’ye bağlı Anti Terör bildirdi

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda bulunduğu sırada insanız hava aracıyla bölgeye bir saldırı düzenlenmişti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yangın çıkmıştı.

Mazlum Abdi yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, konvoyda yanında 3 ABD askerinin de bulunduğunu ve saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Öte yandan Al Monitor’e konuşan istihbarat kaynakları, Mazlum Abdi’nin yerinin, Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı Anti Terör yetkilileri tarafından Ankara’ya iletildiğini öne sürdü.