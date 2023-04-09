Lübnan Başbakanı: İsrail’e ‘Lübnanlı olmayan unsurlar’ roket attı

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Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Başbakan Necib Mikati, Lübnan ordusunun başlattığı "İsrail'e saldırı" soruşturmasında, elde edilen ilk bulgular hakkında konuştu.

Lübnan'ın güneyinden roketlerin atılması ve ardından İsrail'in karşılık vermesi üzerine sınırda yaşanan "yüksek askeri tansiyonun" ilk saatlerinden itibaren ülkedeki tüm ilgili taraflarla temasa geçtiğini anlatan Necib Mikati, "Hükümetin ortada olmadığı ve aciz davrandığı gibi söylemler, medya üzerindeki propaganda ve sallamadan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Lübnan ordusunun 3 gün önce faillerin tespiti için başlattığı soruşturmada elde edilen ilk bulgulara değinen Mikati, "Roketleri fırlatanlar, örgütlü bir taraf değil. Lübnanlı olmayan unsurlar, taraflardır. Meselenin sebebi de İsrail'in Filistin ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına bir yanıtı olarak ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasından sonra İsrail ordusu, 6 Nisan'da Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını duyurmuştu.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini açıklamaış ve olanlardan Hamas ile Lübnan hükümetini sorumlu tutmuştu.

Ardından İsrail ordusu eş zamanlı olarak 7 Nisan'da Lübnan'ın güneyi ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.