Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor

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Midwood şirketinin sahibi ünlü organizatör Ahmet San, Fatoş Güney’in “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” isimli kitabının haklarını satın aldıklarını duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, kitaptan uyarlanacak filmin ön hazırlık süreci ise San ve ekibi tarafından bir seneye yakındır sürdürülüyor. Çekimleri yakında başlayacak filmle ilgili tüm çalışmalar ise gizlilikle yürütülüyor. Filmde yer alacak Türk ve yabancı ekiplere gizlilik anlaşması imzalatıldı.

BİRKAÇ FARKLI SENARYO TAMAMLANDI

Film, Türkiye haricinde, Paris, Cannes ve Bükreş’te çekilecek; post prodüksiyonu ise Dubai’de yapılacak.

Eylülde çekimleri başlayacak filmi, yabancı bir yönetmenin yöneteceği öne sürüldü. Kitabın birkaç farklı senaryo versiyonunun da tamamlandığı öğrenildi.

FİLMİN GALASI ÖNCE CANNES'DA OLACAK

Abu Dabi’de çalışmalarını sürdüren Ahmet San, film ile ilgili bilgilerin olması gerektiği zamanda bizzat kendisi tarafından paylaşılacağını ifade etti.

Filmin başlıca amacının ise yeni jenerasyonlara Yılmaz Güney’i ve onun sinemasını tanıtmak olduğu öğrenildi.

Filmin vizyon tarihinin 2024 yılının sonbaharında olması bekleniyor. Sanatçının hayat hikâyesinin yer alacağı filmin galası ise Türkiye’den önce Cannes’da yapılması planlanıyor. Güney’in 1982’de “Yol” filmiyle Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazandığı Palais des Festivals et des Congrès’de ilk gösterimin düzenleneceği de duyumlar arasında.