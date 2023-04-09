Politika

Eşref Fakıbaba için bir ilk: Urfa’dan aday olmadı

AK Parti’de belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık da yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara 1. Bölge 2. sıradan İYİ Parti’nin listesine girdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Eşref Fakıbaba Ankara aday

HABER MERKEZİ

Uzun dönem AK Parti'de siyaset yaptıktan sonra milletvekilliğinden de istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Fakıbaba, Ankara 1. Bölge 2. sırada listeye girdi.

AK Parti döneminde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dayapan Fakıbaba, 20 Ekim 2022'de AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. Fakıbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanlığı görevinde bulunuyordu. 

Ahmet Eşref Fakıbaba ilk kez Urfa dışında yarışacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv