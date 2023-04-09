Eşref Fakıbaba için bir ilk: Urfa’dan aday olmadı

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Uzun dönem AK Parti'de siyaset yaptıktan sonra milletvekilliğinden de istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Fakıbaba, Ankara 1. Bölge 2. sırada listeye girdi.

AK Parti döneminde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dayapan Fakıbaba, 20 Ekim 2022'de AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. Fakıbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanlığı görevinde bulunuyordu.

Ahmet Eşref Fakıbaba ilk kez Urfa dışında yarışacak.