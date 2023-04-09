HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu İstanbul’dan aday oldu

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Seçimlere AK Parti listelerinden girme kararı alan HÜDA PAR’ın hangi illerden aday gösterileceği belli oldu.

AK Parti'nin 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu.

Seçimlere AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR'lı isimler ve seçim bölgeleri şöyle;

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. sırada yer aldı

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, AK Parti listelerinde Antep 6. sırada yer aldı.

HÜDA PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, AK Parti listelerinde Batman 2. sırada yer aldı.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç, AK Parti listesinden Mersin 4. sırada yer aldı.

DSP GENEL BAŞKANI DA İSTANBUL’DAN ADAY GÖSTERİLDİ

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Demokratik Sol Parti (DSP)Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da AK Parti listelerinden İstanbul’dan aday gösterildiğini açıkladı.

Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR VE DSP ile ilgili soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“HÜDA PAR ve DSP'ye gelince, onlar ayrıca bir liste vermiyorlar. Her iki genel başkan da bizim listemizden aday olmuştu. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur. Genel başkanların dışında bazı arkadaşlarımız da listede yer buldu. HÜDA Par'dan genel başkan dahil 4 arkadaş listemizde yer aldı. DSP'den de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listede yer aldı."