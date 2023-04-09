Başbakan talimat verdi: Ruhsatsız silahlara el koyma operasyonu başladı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla son dönemlerde toplumsal şiddet olaylarıyla gündeme gelen Erbil’in Xebat ilçesinde ruhsatsız silahlara el koyma operasyonu başladı.

Birkaç gün devem edeceği belirtilen operasyonda ruhsatsız silahlar ve sahte plakalı araçlara el konulacak.

Son dönemlerde kavga ve toplumsal şiddet olaylarıyla gündeme gelen Xebat ilçesinde vatandaşlar, hükümetten ruhsatsız silahlara el koymasını istemişti.

İçişleri Bakanlığı yetkilisi Hemin Mirani, hükümet bağlı Medya Ofisi’ne yaptığı açıklamada ruhsatsız silahlar sorununun çözümü için 12 komite kurulduğunu belirtti.

Silahlarını teslim edenlerin tazminatlarının ödeneceğini vurgulayan Hemin Mirani, vatandaşların zarar görmemesi için gerekli önlemlerin aldığını ifade etti.

Silah alış verişinin ilgili hükümet kurumlarının bilgilendirilmesi ve İçişleri Bakanlığının kontrolünde yapılması gerektiğini dile getiren Hewrami, vatandaşlara ve din alimlerine, sorunları olan vatandaşları sorunlarını silahla çözme yerine yasalar çerçevesinde yargı yoluna başvurmalarını teşvik etmeleri çağrısında bulundu.

Silahların devletin elinde olması gerektiğinin altını çizen Hewrami, vatandaşların kendi sorunlarını silahla çözme girişimlerinin oldukça kötü sonuçlara zemin hazırladığını dile getirdi.