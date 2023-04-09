Politika

İran, Basra Körfezi’nde 4 gemiye el koydu

İran, Basra Körfezi sularında 270 bin litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı ileri sürülen 4 gemiye el konulduğunu duyurdu.
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İran İran Basra Körfezi gemiler el koyma

HABER MERKEZİ

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Yargı Başkanı Mücteba Kahramani el konulan gemilere ilişkin açıklamada bulundu.

Kahramani, "Basra Körfezi’nde ülkemiz kara sularında kaçak akaryakıt yüklü 4 gemi tespit edilerek yakalandı. Bu gemilerde 270 bin litreden fazla kaçak mazot ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Hürmüzgan Yargı Başkanı, "kaçakçıların gemilerin gövde ve duvarlarına ustalıkla tanklar yerleştirdiğini ve söz konusu tanklarda kaçak akaryakıt taşıdığını" kaydetti.

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