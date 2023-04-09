Politika

İbrahim Tatlıses yine aday olamadı

Daha önce dört kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses beşinci denemesinde de aday olamadı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye İbrahim Tatlıses AK Parti adaylık

HABER MERKEZİ

Daha önce AK Partiden milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu.

AK Parti'nin Urfa listesinde yer alan 14 kişi arasına İbrahim Tatlıses giremedi.

AK Parti'nin Urfa listesinde şu isimler yer aldı:

Bekir Bozdağ
Abdülkadir Emin Önen
Abdürrahim Dusak
Mehmet Ali Cevheri
Cevahir Asuman Yazmacı
İbrahim Eyyüpoğlu
Hikmet Başak
Mehmet Faruk Pınarbaşı
Mahmut Kaçar
Nihat Kılıç
Emre Karaçizmeli
Mehmet İlhami Günbegi
Abdullah Aksak
Abdürrahim Toru

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv