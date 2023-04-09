İbrahim Tatlıses yine aday olamadı
HABER MERKEZİ
Daha önce AK Partiden milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu.
AK Parti'nin Urfa listesinde yer alan 14 kişi arasına İbrahim Tatlıses giremedi.
AK Parti'nin Urfa listesinde şu isimler yer aldı:
Bekir Bozdağ
Abdülkadir Emin Önen
Abdürrahim Dusak
Mehmet Ali Cevheri
Cevahir Asuman Yazmacı
İbrahim Eyyüpoğlu
Hikmet Başak
Mehmet Faruk Pınarbaşı
Mahmut Kaçar
Nihat Kılıç
Emre Karaçizmeli
Mehmet İlhami Günbegi
Abdullah Aksak
Abdürrahim Toru