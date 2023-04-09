HDP iki dönem kuralını büyük oranda uyguladı: 33 milletvekili aday gösterilmedi

HABER MEKREZİ

HDP’nin listelerinden seçime gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti)’nin milletvekili aday listesi netleşti. Partinin iki dönem üst üste milletvekili olanların yeniden aday olamamasına ilişkin tüzük maddesi büyük oranda uygulandı.

Duvar’ın aktardığına göre mevcut milletvekillerinin yarıya yakını aday gösterilmedi. İki dönemini tamamlayan milletvekillerinin bazıları, partinin daha önce milletvekili çıkarmadığı ama milletvekili çıkarma iddiası olan kentlerde aday gösterildi.

HDP’nin 56 milletvekilinin 23’ü yeniden aday gösterildi. 2018 seçim sonuçlarına göre bu isimlerin 10’u seçilebilecek yerlerden aday olarak gösterildi. 13 mevcut milletvekili ise HDP’nin iddialı olduğu ancak daha önce milletvekili çıkarmadığı yerlerde aday gösterildi.

TBMM'de 23., 24. dönem Iğdır; 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 6’ncı kez aday oldu.

HDP’nin yeniden aday gösterilmeyen 33 ismi ise şöyle sıralandı:

Ağrı - Dirayet Dilan Taşdemir

Ankara - Filiz Kerestecioğlu Demir

Antalya - Kemal Bülbül

Batman - Feleknas Uca

Batman - Ayşe Acar Başaran

Bitlis - Mahmut Celadet Gaydalı

Diyarbakır - İmam Taşçıer

Diyarbakır - Remziye Tosun

Diyarbakır - Hişyar Özsoy

Diyarbakır - Semra Güzel

Diyarbakır - Garo Paylan

Hakkari - Sait Dede

Iğdır - Habip Eksik

İstanbul - Musa Piroğlu

İstanbul - Erol Katırcıoğlu

İstanbul - Oya Ersoy

İstanbul - Hüda Kaya

İstanbul - Zeynel Özen

İstanbul - Züleyha Gülüm

İzmir - Serpil Kemalbay Pekgözegü

İzmir - Murat Çepni

Mardin - Pero Dündar

Mersin - Fatma Kurtulan

Muş - Şevin Coşkun

Siirt - Sıdık Taş

Urfa - Nimetullah Erdoğmuş

Urfa - Ayşe Sürücü

Urfa - Nusrettin Maçin

Şırnak - Hasan Özgüneş

Şırnak - Nuran İmir

Şırnak - Hüseyin Kaçmaz

Dersim - Alican Önlü

Van - Tayip Temel