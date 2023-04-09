HDP iki dönem kuralını büyük oranda uyguladı: 33 milletvekili aday gösterilmedi
HABER MEKREZİ
HDP’nin listelerinden seçime gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti)’nin milletvekili aday listesi netleşti. Partinin iki dönem üst üste milletvekili olanların yeniden aday olamamasına ilişkin tüzük maddesi büyük oranda uygulandı.
Duvar’ın aktardığına göre mevcut milletvekillerinin yarıya yakını aday gösterilmedi. İki dönemini tamamlayan milletvekillerinin bazıları, partinin daha önce milletvekili çıkarmadığı ama milletvekili çıkarma iddiası olan kentlerde aday gösterildi.
HDP’nin 56 milletvekilinin 23’ü yeniden aday gösterildi. 2018 seçim sonuçlarına göre bu isimlerin 10’u seçilebilecek yerlerden aday olarak gösterildi. 13 mevcut milletvekili ise HDP’nin iddialı olduğu ancak daha önce milletvekili çıkarmadığı yerlerde aday gösterildi.
TBMM'de 23., 24. dönem Iğdır; 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 6’ncı kez aday oldu.
HDP’nin yeniden aday gösterilmeyen 33 ismi ise şöyle sıralandı:
Ağrı - Dirayet Dilan Taşdemir
Ankara - Filiz Kerestecioğlu Demir
Antalya - Kemal Bülbül
Batman - Feleknas Uca
Batman - Ayşe Acar Başaran
Bitlis - Mahmut Celadet Gaydalı
Diyarbakır - İmam Taşçıer
Diyarbakır - Remziye Tosun
Diyarbakır - Hişyar Özsoy
Diyarbakır - Semra Güzel
Diyarbakır - Garo Paylan
Hakkari - Sait Dede
Iğdır - Habip Eksik
İstanbul - Musa Piroğlu
İstanbul - Erol Katırcıoğlu
İstanbul - Oya Ersoy
İstanbul - Hüda Kaya
İstanbul - Zeynel Özen
İstanbul - Züleyha Gülüm
İzmir - Serpil Kemalbay Pekgözegü
İzmir - Murat Çepni
Mardin - Pero Dündar
Mersin - Fatma Kurtulan
Muş - Şevin Coşkun
Siirt - Sıdık Taş
Urfa - Nimetullah Erdoğmuş
Urfa - Ayşe Sürücü
Urfa - Nusrettin Maçin
Şırnak - Hasan Özgüneş
Şırnak - Nuran İmir
Şırnak - Hüseyin Kaçmaz
Dersim - Alican Önlü
Van - Tayip Temel