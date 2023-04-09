AK Parti'de 181 milletvekili listeye giremedi

HABER MERKEZİ

AK Parti’nin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduğu listeye göre 27. Dönem'den 104 milletvekili yeniden aday gösterildi.Bu 181 milletvekilinin liste dışı kalması anlamına geliyor.

AK Parti listesinde 5 engelli aday gösterildi. En genç aday İzmir 1. Bölge’den Nisa Alptekin (18) olurken, en yaşlı aday İstanbul 3. Bölge’den aday gösterilen Şamil Ayrım (73) oldu.

AK Parti’nin listesinde 487 erkek aday, 113 kadın aday yer aldı.

OSMAN GÖKÇEK ANKARA ADAYI

Ankara’da 23.5 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra istifa ederek görevi bırakan Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek AK Parti Ankara 2. Bölge’den 5. Sıra adayı oldu.

İYİ PARTİ’DEN AK PARTİ’YE GEÇENLER LİSTEDE

2018 seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçildikten sonra AK Parti’ye katılan İsmail Ok ve Tuba Vural Çokal yeniden listelere girdi. İsmail Ok Balıkesir’den birinci sıra adayı olurken, Tuba Vural Çokal Antalya 3. Sıradan aday yapıldı.

CAHİT ÖZKAN LİSTE BAŞI YAPILDI

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili, “Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, o zaman teslim oldu” sözlerinin ardından AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılmak zorunda kalan Cahit Özkan, Denizli birinci sırada yeniden aday yapıldı.

GALİP ENSARİOĞLU TBMM’YE DÖNÜYOR

AK Parti’den 24. ve 26. Dönem Diyarbakır milletvekilliği yapan Galip Ensarioğlu Diyarbakır’dan ilk sırada aday gösterildi. Mevcut AK Partili Milletvekilleri Mehdi Eker (başvurmadı), Oya Eronat ve Ebubekir Bal listede yer almadı.

DSP GENEL BAŞKANI İSTANBUL’DAN ADAY

Cumhur İttifakı’na destek açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise İstanbul 3. Bölge. 4. Sıradan aday gösterildi. HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, AK Parti listelerinde Antep 6. sırada, HÜDA-PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, AK Parti listelerinde Batman 2. sırada, HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç ise AK Parti listesinden Mersin 4. sırada yer aldı.

SAVCI SAYAN İZMİR’DE 6. SIRADA

Milletvekilliği için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, İzmir 1. Bölge 6. sıradan aday gösterildi. AK Parti 2018n seçimlerinde bu bölgeden 4 milletvekili çıkarmıştı.

ARINÇ’IN OĞLU MANİSA’YA KAYDIRILDI

AK Parti’de önemli görevler üstlenen Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç yeniden listeye girdi ama ili değişti. Mücahit Arınç Manisa 4. Sıradan aday yapıldı.

GAZETECİ ADAYLAR: LİSTEDE CEVİZOĞLU VE BURSALI DA VAR

AK Parti listelerinde çok sayıda gazeteci de milletvekili adayı olarak yer aldı. Hulki Cevizoğlu İstanbul 1. Bölge 6. Sıradan, A Haber’den Şebnem Bursalı İzmir 1. Bölge 3. Sıradan Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe İstanbul 3. Bölgeden 15. Sırada aday oldu.