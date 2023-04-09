Diyarbakır'da taksiye çarpan otomobil alev aldı: 8 yaralı

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Diyarbakır'da bir otomobil kırmızı ışık ihlali yapan taksiye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrulurken, çevredekiler yardıma koştu.

Otomobil bir anda alev topuna dönerken, yangın taksiye de sıçradı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan 8 yaralıdan 2’sinin vücudunda yanıklar oluştuğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, her iki araç da hurdaya döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: TRT Haber)