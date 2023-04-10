Rojhilat’ta kız öğrenciler kimyasal gazla zehirlendi iddiası

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Rojhilat’ın Seqiz kentinde bulunan Mirac Kız Lisesinde eğitim gören öğrencilerin kimyasal gazla zehirlendikleri öne sürüldü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, okula gelen ve öğrencilerin zehirlenmesine sebep olan saldırıyı protesto eden vatandaşlar ile okula giren İran güçleri arasında arbede çıktı.

Paylaşımlarda, okula gelen ambulansların yanı sıra velilerin kendi imkanlarıyla çocukları hastanelere götürdüğü görüldü.

En az 47 öğrencinin hastanelere kaldırıldığı, 20’den fazlasının durumunun kritik olduğu öne sürüldü. İran makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Tahran’da 13 Eylül’de Jina (Mahsa) Emini’nin “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra katledilmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini için 17 Eylül’de memleketi Seqiz’de düzenlenen cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler birçok kente yayılmıştı.

Rojhilat ve İran’da 30 Kasım 2022’den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Şu ana kadar 238 okulda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi. Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.