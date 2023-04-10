Kürt diasporası Rusya’da federasyon kuruyor

MOSKOVA (K24)

Stavropol kentinde yapılan toplantıya eski Sovyetler Birliği Kürdistan diasporası temsilcileri, Kuban Bölgesi Ezidiler Derneği Başkanı ve bölgenin Ulus Çalışmaları Bakan Yardımcısı katıldı. Kürdistani dernek ve örgütler, Rusya’nın güneyindeki bölgelerde dil ve kimliklerinin korunması konusunda ortak çalışma yürütmek istiyor.

K24’e konuşan eski Sovyetler Birliği Kürdistani Diaspora Sorumlusu Memê Memoyî, “Bu konferansın en önemli işi, birlikte çalışmayı sağlamak. Çünkü birlikte güçlüyüz” dedi.

Kürdistani diasporanın farklı kesimleri, geçmişten bu yana ulusal kimliklerinin korunmasında önemli rol oynadı. Şimdi de Kürt dili ve kültürüne hizmet amacıyla aynı şekilde çalışmak istiyorlar.

Toplantıya katılanlardan Kelem Sadikevna Nadirova, “Ben Kürt dili öğretmeniyim. Çocuklarım, torunların ve tüm Kürt çocukları kendi dillerinde konuşsunlar istiyorum” diye konuştu.

Ulus Çalışmaları Bakan Yardımcısı Sergey Zinev de toplantıya katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Kürdistani diasporaya desteğini ifade etti:

“Stavropol’da gerçekleşen bu toplantıyı önemsiyoruz. Çünkü bölgemiz ulusların dostluk, barış ve birlikteliğiyle biliniyor. Bu yeni oluşumu destekliyoruz. Başkanlık ve valiliğin talimatı doğrultusunda ulusların dil, kültür ve geleneklerini korumasına imkan sağlama görevimiz var. Gücümüzü bölgenin çokuluslu yapısından alıyoruz.”

Toplantıda Rusya’daki Kürt diasporasıyla ilgili birçok konu tartışıldı. Dernek ve örgüt başkanları, birleşik bir federasyon kurulması konusunda mutabık kaldı.