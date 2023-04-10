Irak Parlamentosu'ndan bir heyet, saldırıyı araştırmak üzere Süleymaniye'ye geliyor

ERBİL (K24)

Edinilen bilgiye göre, heyete Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı ve Fetih Fraksiyonu Başkanı Abbas Zamli başkanlık ediyor.

Irak Parlamentosu’nun heyet gönderme kararının, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Areci’nin üst düzey bir güvenlik heyeti başkanlığında 8 Nisan’da Süleymaniye’ye yaptığı ziyaretin hemen arından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Öte yandan Türkiye resmi olarak saldırının sorumluluğunu üstlenmedi fakat Irak, Türkiye'yi bu saldırıdan sorumlu tutuyor.

7 Nisan’da Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana gelmiş ve patlama sonucu havalimanı çevresinde yangın çıkmıştı. Olayın ardından saldırının drone ile gerçekleştirildiği açıklandı. Olayın ardından saldırının Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'ye yönelik düzenlendiği ortaya çıktı.

DSG ilk başta Mazlum Abdi'nin saldırı sırasında Süleymaniye'de olduğunu yalanladı, ancak daha sonra onu korumak için yanlış bilgi yaydıklarını açıkladı.

Ayrıca Mazlum Abdi de yaptığı açıklamada saldırının Türkiye tarafından yapıldığını belirtmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığı, saldırı nedeniyle Türkiye’den resmi özür talep etmişti.