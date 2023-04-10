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Eskişehir’de zincirleme kaza: 12’si asker 14 kişi yaralandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü, askeri araç ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12'si asker 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
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türkiye Eskişehir zincirleme kaza askeri araç

HABER MERKEZİ

Adem Demirtaş idaresindeki yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında Ali Sert'in kullandığı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.

Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı.

Yaralanan 12'si asker 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Eskişehir-Seyitgazi kara yolu araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı. (Kaynak: AA)

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