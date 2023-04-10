ABD istihbaratı: Rus paralı asker grubu Wagner Türkiye’den silah alma girişiminde bulundu

HABER MERKEZİ

Basına sızan istihbarat bilgilerine göre, Wagner sorumluları şubat ayında askeri grubun Mali ve Ukrayna’da kullanacağı silah ve teçhizatı satın almak üzere Türk arabulucularla temasa geçti.

Rus özel askeri grubu, bunu yaparken “Wagner” yerine “Vagner” ismini kullandı.

İstihbarat bilgilerine göre, Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita, ülkesinin Vagner adına Türkiye'den silah alabileceğini doğruladı.

Raporda, girişimle ilgili Türk hükümetinin bilgisi olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi olmadığı aktarılırken, silah satışının gerçekleşip gerçekleşmediğinin de bilinmediği vurgulandı.

New York Times ve Washington Post gazetelerinde yer alan istihbarat raporlarında, Türkiye’yi de ilgilendiren bilgilerin elektronik cihazlar ve dinleme teknolojileri yardımıyla yapılan “sinyal istihbaratı” yöntemiyle sağlandığı iddia edildi.

Bu arada ABD Savunma Bakanlığı’nın sızan gizli belgelerle ilgili olarak soruşturma başlattığı belirtilirken, bu bilgilerin sızdırılmasında Rusya’nın parmağı olabileceğinden şüphe ediliyor.

Sızan istihbarat bilgiler içinde CIA'nın dünya liderlerinin kapalı kapılar ardındaki konuşmaları için özel ajanları istihdam etmesi, ABD'nin Rus birliklerini izlemek için kullandığı uydular, Pentagon’un kış boyunca hazırlanan Ukrayna ile ilgili ayrıntılı savaş planları da yer alıyor.

Kiev’in ise bu bilgilerin sızmasına büyük tepki gösterdiği bildirildi.