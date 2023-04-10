Politika

ABD istihbaratı: Rus paralı asker grubu Wagner Türkiye’den silah alma girişiminde bulundu

ABD’de basına sızan istihbarat raporlarına göre Rus paralı asker grubu Wagner, Türkiye’den silah ve teçhizat satın almak için girişimde bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Wagner Grubu Türkiye Rusya

HABER MERKEZİ

Basına sızan istihbarat bilgilerine göre, Wagner sorumluları şubat ayında askeri grubun Mali ve Ukrayna’da kullanacağı silah ve teçhizatı satın almak üzere Türk arabulucularla temasa geçti.

Rus özel askeri grubu, bunu yaparken “Wagner” yerine “Vagner” ismini kullandı.

İstihbarat bilgilerine göre, Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita, ülkesinin Vagner adına Türkiye'den silah alabileceğini doğruladı.

Raporda, girişimle ilgili Türk hükümetinin bilgisi olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi olmadığı aktarılırken, silah satışının gerçekleşip gerçekleşmediğinin de bilinmediği vurgulandı.

New York Times ve Washington Post gazetelerinde yer alan istihbarat raporlarında, Türkiye’yi de ilgilendiren bilgilerin elektronik cihazlar ve dinleme teknolojileri yardımıyla yapılan “sinyal istihbaratı” yöntemiyle sağlandığı iddia edildi.

Bu arada ABD Savunma Bakanlığı’nın sızan gizli belgelerle ilgili olarak soruşturma başlattığı belirtilirken, bu bilgilerin sızdırılmasında Rusya’nın parmağı olabileceğinden şüphe ediliyor.

Sızan istihbarat bilgiler içinde CIA'nın dünya liderlerinin kapalı kapılar ardındaki konuşmaları için özel ajanları istihdam etmesi, ABD'nin Rus birliklerini izlemek için kullandığı uydular, Pentagon’un kış boyunca hazırlanan Ukrayna ile ilgili ayrıntılı savaş planları da yer alıyor.

Kiev’in ise bu bilgilerin sızmasına büyük tepki gösterdiği bildirildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv