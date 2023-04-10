Politika

Başbakan, İtalya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki güçleri komutanıyla görüştü

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kürdistan Mesrur Barzani İtalya

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresi dolan İtalya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki güçleri komutanı Albay Danielle Pizani’yle görüştü.

Görüşmeye, İtalya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki güçleri yeni komutanı Albay Stefano Salvadori de hazır bulundu.

İtalya’ya Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı yardımlar ve desteği için teşekkür eden Başbakan, Albay Danielle Pizani’ye gelecekteki görevlerinde, yeni komutan Albay Stefano Salvadori’ye de yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile İtalya ilişkilerinin geliştirilmesi ve Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar ele alındı.

İtalyan askeri heyeti, ülkesinin ve Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge Güçleri’ne başta eğitimlerde olmak üzere desteğinin süreceğini vurguladı.

 

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