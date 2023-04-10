Politika

Diyarbakır ve Şırnak’ta akrabalar yarışacak

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ederken, listelerde aynı aileden ama farklı siyasi partilerin listesinden aday olanlar da var.
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kürdistan Diyarbakır Şırnak akrabalar seçim

HABER MERKEZİ

Eski milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır'dan liste başı oldu. Galip Ensarioğlu, akrabası Vejdin Ensarioğlu ile yarışacak.

Vejdin Ensarioğlu, İyi Parti'den Diyarbakır 1'inci sıradan listeye girdi. Vejdin Ensarioğlu'nun babası Mehmet Salim Ensarioğlu da İYİ Parti İstanbul 2'nci bölge 2'nci sıradan aday.

ŞIRNAK’TA TATAR AİLESİNDEN 4 İSİM 4 FARKLI PARTİDEN ADAY

Şırnak'ta Tatar ailesinden 4 isim, 4 farklı partiden birinci sıradan aday oldu.

Arslan Tatar AK Parti, Halil Tatar MHP, Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi ve Mahmut Tatar Zafer Partisi'nden milletvekili listelerinde yerini aldı.

Bedirhanoğlu aşiretinden iki isim AK Parti ve CHP listelerinde yer aldı.

Seracettin Bedirhanoğlu, CHP'de Van'dan liste başı olurken, Turhan Bedirhanoğlu Bitlis’ten AK Parti'nin adayı oldu.

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