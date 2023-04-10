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Bir çocuğu dudağından öpen Dalay Lama özür diledi

Hindistan'ın kuzeyinde halka açık bir etkinlikte, önce dudaklarından öptüğü çocuktan daha sonra "dilini emmesini" isteyen Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama özür diledi.
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dünya Dalay Lama

HABER MERKEZİ

Dalay Lama ile çocuk arasındaki diyaloğu gösteren bir videonun ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

Dalay Lama'nın ofisinden yapılan açıklamada, ruhani liderin "sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için çocuk, ailesi ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarından özür dilediği" belirtilerek, bu olaydan "üzüntü" duyulduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında Dalay Lama'nın "tanıştığı insanlara toplum içinde ve kameraların önünde bile içtenlikle yaklaşır ve şaka yapar" denildi.

Özür, şubat ayında Hindistan'ın Dharamshala kentinde düzenlenen bir etkinlik sırasında yaşanan olayın videosunun sosyal medyada yayılmasının ve çok sayıda kullanıcının ruhani lideri eleştirmesinin ardından geldi.

Videoda küçük erkek çocuğun Nobel Barış Ödülü sahibi Budist lidere yaklaşarak "Sana sarılabilir miyim?" diye sorduğu görülüyor.

Bunun üzerine 87 yaşındaki ruhani lider çocuğu sahneye davet ediyor ve 'önce burayı' diyerek yanağını işaret ediyor.

Daha sonra çocuktan kendisine sarılmasını isteyen Lama, dudaklarını işaret ederek "Sonra da burası" diyor. Ardından çocuğu çenesinden tutup kendine doğru çekerek dudağından öpüyor.

Birkaç saniye sonra ise dilini dışarı çıkarıyor ve "Dilimi em" dediği duyuluyor.

Ruhani lider daha sonra çocuğa barış ve mutluluk iklimi yaratanlara bakmasını, insanları öldürenlerden uzak durmasını tavsiye ediyor ardından çocuğa son bir kez yine sarılıyor.

Video internette yayıldıkça çok sayıda kişi tarafından "uygunsuz", "skandal", "iğrenç" ve "pedofili" olarak nitelendirildi.

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