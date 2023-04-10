Çavuşoğlu’ndan Süleymaniye açıklaması: ABD’nin uçuştan haberi var

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Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair konuştu.

Rusya’yla yapılacak olan ‘Suriye Zirvesi’ hakkında açıklama yapan Çavuşoğlu, “Moskova'da mayıs ayında Suriye konusunda Dışişleri bakanı düzeyinde toplantı yapacağız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Süleymaniye’ye uçuşları askıya aldığı bildirilmişti.

Konuya ilişkin konuşan Çavuşoğlu, “ABD'nin uçuştan haberi var. Süleymaniye'de PKK ve PYD her yeri kontrol ediyor. Askeri operasyonlarımız sonuna kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN F-16 TEDARİĞİ

Öte yandan “ABD ile anlaşamadığımız konular henüz çözülemedi” diyen Çavuşoğlu, “ABD dürüst bir arabuluculuk yapmak istiyorsa, daha objektif olmaları gerekiyor. F35 programı şu anda askıda. F16 için yönetimin baya çaba sarf ettiğini gördük. ABD yönetimi kararlı durursa sorunlar çözülür ama kongre ile karşı karşıya gelmek istemiyor gibi bir halleri var. Bunu da görüyoruz” şeklinde konuştu.

Bu arada 7 Nisan’da Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana gelmiş ve patlama sonucu havalimanı çevresinde yangın çıkmıştı. Olayın ardından saldırının drone ile gerçekleştirildiği açıklandı. Olayın ardından saldırının Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'ye yönelik düzenlendiği ortaya çıktı.

DSG ilk başta Mazlum Abdi'nin saldırı sırasında Süleymaniye'de olduğunu yalanladı, ancak daha sonra onu korumak için yanlış bilgi yaydıklarını açıkladı.

Ayrıca Mazlum Abdi de yaptığı açıklamada saldırının Türkiye tarafından yapıldığını belirtmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığı, saldırı nedeniyle Türkiye’den resmi özür talep etmişti.