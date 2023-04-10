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Erbil’de sel uyarısı: Valilik alarma geçti

Erbil Valisi Umed Xoşnaw’ın ildeki yetkili birimlerle, seli önleme ve zararı azaltmaya yönelik bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
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kürdistan Erbil Umed Xoşnaw sel uyarısı

ERBİL (K24)

Erbil Valiliği, sel uyarısında bulunarak, olası felaketlerin önüne geçmek için alarma geçildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Erbil Valisi Umed Xoşnaw’ın ildeki yetkili birimlerle, seli önleme ve zararı azaltmaya yönelik bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, olası sel felaketine yönelik tedbirler çerçevesinde yağmur suyu kanalları, rögar ve kanalizasyon temizleme işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Önümüzdeki 72 saat içerisinde olabilecek sel riskine karşı Erbil Valiliği operasyon odasının alarma geçtiğinin kaydedildiği açıklamada, güvenlik güçlerinin de teyakkuzda olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketlerinin ardından Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla sel sorununu çözmek için bir dizi proje hayata geçirilmişti.

 

 

 

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