Politika

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kentucky eyaletinin en büyük şehri Louisville'de çıkan silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İlk açıklamalara göre saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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ABD Louisville silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Kentucky, Louisville şehir merkezinde, Slugger Field yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda can kaybı meydana geldi.

Polis departmanı Twitter'da yaptığı açıklamada, "Doğu Main'in 300. bloğunda aktif bir saldırganın raporlarını doğruluyoruz. Lütfen bölgeden uzak durun. FBI, ajanları olay yerine gitti" denildi.

625 bin kişinin yaşadığı şehir merkezindeki bir bankanın yakınında polisin insanları uzaklaştırdığı görüldü.

Kentucky Valisi Andy Beshear, saldırının hemen ardından bölgeye gittiğini duyurdu.

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