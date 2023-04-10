ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kentucky eyaletinin en büyük şehri Louisville'de çıkan silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İlk açıklamalara göre saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı.