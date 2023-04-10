Politika

Kemal Kerkuki: Kerkük'ün kurtarılması Baas rejiminin sonunun sembolü oldu

KDP'li Kemal Kerkuki, Kerkük’ün kurtuluşunun 20’inci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Kerküklülerin güvenlik ve refahına vurgu yaptı.
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kürdistan Kemal Kerkuki Kerkük Baas rejimi

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük-Germiyan Teşkilat Ofisi Sorumlusu Kemal Kerkuki, Kerkük’ün kurtuluşunun 20’inci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Kerküklülerin güvenlik ve refahına vurgu yaptı.

KDP Kerkük-Germiyan Teşkilat Ofisi Sorumlusu Kemal Kerkuki, Kürt halkının meşru haklarını elde etmek için her türlü demokratik, siyasi ve yasal yolu kullanacaklarını söyledi.

Baas rejiminin sonunun simgesi olan Kerkük'ün özgürleştirilmesinin önemine işaret eden Kerkuki, Peşmergelerin cesaretine ve vatandaşların ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin herhangi bir yardımı ve askeri müdahalesi olmadan şehri kurtarmak için verdiği mücadeleye atıfta bulundu.

Bazı bölgesel ve uluslararası ajandaların, Kerkük’te etnik ve mezhebi bir savaşın çıkmasını beklediklerini kaydeden Kerkuki, o süreçte Baas rejiminin acımasız politikalarına misilleme yapılmasının beklendiğini belirtti.

Kerkuki, “Peşmerge güçleri, kahramanlık ve cesaretin en güzel resmini kente girerek, halklar arasında kan dökülmeden ve çatışma olmadan kentin kontrolünü ele geçirdiğinde gösterdi” dedi.

 

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