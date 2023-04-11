Spor

Barcelona Girona'ya takıldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, Girona ile 0-0 berabere kaldı.
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avrupa Barcelona Girona La Liga

HABER MERKEZİ

La Liga’da 28. haftanın kapanış maçında, şampiyonluğun en önemli favorisi Barcelona, orta sıralarda yer alan Girona'yı Camp Nou Stadı'nda konuk etti.

Maç boyunca baskılı oynamasına rağmen girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Katalan temsilcisi, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, haftayı mağlubiyetle tamamlayan şampiyonluk yolundaki rakibi ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı. 35 puanlı Girona ise 11. sırada yer aldı.

 

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